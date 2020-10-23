القوات العراقية تواصل عملية عسكرية بجزيرة وتطلق اخرى بصحراء

شفق نيوز/ أفادت أمنية رفيعة المستوى، يوم الجمعة، بتجريف 60% من جزيرة كنعوص بالموصل، في وقت ضبطت فيه القوات العراقية مضافات لتنظيم داعش في صحراء الشورة.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "العمليات العسكرية مستمرة في جزيرة كنعوص لليوم الرابع على التوالي وستستمر حتى يتم تطهيرها بشكل كامل وتجريف الاشجار والادغال كافة الموجودة في الجزيرة وذلك منعاً لعودة الارهاب اليها"، لافتا إلى أنه "قد تم تجريف 60‎%‎ من الجزيرة حتى الان بشكل كامل".

وبحسب المصادر فان "العملية العسكرية لن تتوقف مطلقاً حتى تصبح جزيرة كنعوص ارضاً جرداء لا مجال لاختباء اي شيء فيها حتى "الحيوانات" البرية وذلك منعاً لعودة الارهاب اليها الذي كان يستغل تضاريس هذه الجزيرة طوال السنوات الماضية".

من جانبه قال مصدر في الفرقة المشاة 16 / جيش عراقي لوكالة شفق نيوز، "عملية عسكرية انطلقت مع ساعات الصباح الاولى في صحراء ناحية الشورة الواقعة جنوب الموصل بمشاركة من عدة الوية من قطعات الفرقة وشملت تفتيش العديد من القرى ايضاً بالإضافة الى التوغل في عمق صحراء الشورة لملاحقة ما تبقى من الخلايا النائمة في تلك المناطق".

ولفت إلى "عثور القطعات على عدة مخابئ قديمة كان عناصر التنظيم يستخدمونها في وقت سابق لكنها مهجورة في الوقت الحالي".

بدوره أشار مصدر من الحشد الشعبي إلى "اصابة احد مقاتلي اللواء 25 بجروح على اثر تعرضه لإطلاق في الجزيرة بعد الاشتباك مع عناصر داعش".

وكشف المصدر ايضاً عن "اعتقال قوة من الجيش لأحد عناصر التنظيم الذين كانوا يختبئون بين الادغال فيما لم يتم التأكد فيما اذا كان هو ذاته من اطلق النار ام ان هنالك المزيد من عناصر التنظيم يختبئون في الجزء الذي لم يتم تجريفه حتى الان".



