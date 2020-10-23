سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

القوات العراقية تواصل عملية عسكرية بجزيرة وتطلق اخرى بصحراء

Category: أمـن

Date: 2020-10-23T15:12:54+0000
القوات العراقية تواصل عملية عسكرية بجزيرة وتطلق اخرى بصحراء

شفق نيوز/ أفادت أمنية رفيعة المستوى، يوم الجمعة، بتجريف 60% من جزيرة كنعوص بالموصل، في وقت ضبطت فيه القوات العراقية مضافات لتنظيم داعش في صحراء الشورة.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "العمليات العسكرية مستمرة في جزيرة كنعوص لليوم الرابع على التوالي وستستمر حتى يتم تطهيرها بشكل كامل وتجريف الاشجار والادغال كافة الموجودة في الجزيرة وذلك منعاً لعودة الارهاب اليها"، لافتا إلى أنه "قد تم تجريف 60% من الجزيرة حتى الان بشكل كامل".

وبحسب المصادر فان "العملية العسكرية لن تتوقف مطلقاً حتى تصبح جزيرة كنعوص ارضاً جرداء لا مجال لاختباء اي شيء فيها حتى "الحيوانات" البرية وذلك منعاً لعودة الارهاب اليها الذي كان يستغل تضاريس هذه الجزيرة طوال السنوات الماضية".

من جانبه قال مصدر في الفرقة المشاة 16 / جيش عراقي لوكالة شفق نيوز، "عملية عسكرية انطلقت مع ساعات الصباح الاولى في صحراء ناحية الشورة الواقعة جنوب الموصل بمشاركة من عدة الوية من قطعات الفرقة وشملت تفتيش العديد من القرى ايضاً بالإضافة الى التوغل في عمق صحراء الشورة لملاحقة ما تبقى من  الخلايا النائمة في تلك المناطق".

ولفت إلى "عثور القطعات على عدة مخابئ قديمة كان عناصر التنظيم يستخدمونها في وقت سابق لكنها مهجورة في الوقت الحالي".

بدوره أشار مصدر من الحشد الشعبي إلى "اصابة احد مقاتلي اللواء 25 بجروح على اثر تعرضه لإطلاق في الجزيرة بعد الاشتباك مع عناصر داعش".

وكشف المصدر ايضاً عن "اعتقال قوة من الجيش لأحد عناصر التنظيم الذين كانوا يختبئون بين الادغال فيما لم يتم التأكد فيما اذا كان هو ذاته من اطلق النار ام ان هنالك المزيد من عناصر التنظيم يختبئون في الجزء الذي لم يتم تجريفه حتى الان".


related

لأول مرة .. القوات العراقية تقتحم جزيرة بالآليات وفرار داعش منها

Date: 2020-10-20 13:48:12
لأول مرة .. القوات العراقية تقتحم جزيرة بالآليات وفرار داعش منها

القوات العراقية تقتل 14 داعشيا بينهم انتحاريون وقيادات بعملية انزال جوي غرب الموصل

Date: 2019-05-29 14:00:41
القوات العراقية تقتل 14 داعشيا بينهم انتحاريون وقيادات بعملية انزال جوي غرب الموصل

القوات العراقية تطلق عملية عسكرية واسعة تستهدف داعش جنوبي الموصل

Date: 2020-10-19 05:43:59
القوات العراقية تطلق عملية عسكرية واسعة تستهدف داعش جنوبي الموصل

النجيفي: القوات العراقية ارادت قصف الموصل بالبراميل المتفجرة

Date: 2019-06-12 09:15:38
النجيفي: القوات العراقية ارادت قصف الموصل بالبراميل المتفجرة

قصف جوي في نينوى والمحافظ يكشف أسبابه

Date: 2019-11-17 07:03:38
قصف جوي في نينوى والمحافظ يكشف أسبابه

بتمركز مزيد من القوات .. العراق يُعزز الأمن في معبرين حدوديين مع إيران

Date: 2020-07-10 15:20:51
بتمركز مزيد من القوات .. العراق يُعزز الأمن في معبرين حدوديين مع إيران

الحشد الشعبي يعلن نتائج الساعات الاولى من عملية عسكرية في نينوى

Date: 2019-07-07 09:36:51
الحشد الشعبي يعلن نتائج الساعات الاولى من عملية عسكرية في نينوى

مصدر أمني: دخول 500 عنصر من الحشد للموصل بدون فحص طبي

Date: 2020-04-05 14:40:18
مصدر أمني: دخول 500 عنصر من الحشد للموصل بدون فحص طبي