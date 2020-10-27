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القوات العراقية تنهي عمليات عسكرية استمرت 8 ايام جنوب الموصل

Category: أمـن

Date: 2020-10-27T14:29:25+0000
القوات العراقية تنهي عمليات عسكرية استمرت 8 ايام جنوب الموصل

شفق نيوز/ أعلنت قيادة  العمليات المشتركة العراقية، يوم الثلاثاء، من تطهير "جزيرة كنعوص" (جنوب الموصل)  بالكامل بعد عمليات عسكرية استمرت على مدى ثمانية أيام.

وقالت القيادة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية  المشتركة المكلفة بواجب تفتيش جزيرة كنعوص تمكنت من تطهيرها بالكامل بعد جهود متميزة استمرت على مدى ثمانية أيام".

وأوضحت أن العملية "أسفرت عن تدمير 12 وكراً للإرهابيين وضبط خمس مستودعات للأسلحة والأعتدة والمواد الغذائية"، لافتة الى أن "رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة تواجدا ميدانياً في عملية الانتهاء من تطهير هذه الجزيرة والذي يعد نصراً كبيراً يضاف الى سفر انتصارات قواتنا الامنية البطلة".

وأشارت إلى أنها "جففت منابع الإرهاب وتمويله بين محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك، ولن يبقى لداعش مكان آمن في أرض العراق بفضل الشجعان في تشكيلات الاجهزة الأمنية التي نذرت أرواحها من أجل توفير الأمن والأمان ومنع محاولات العناصر الإرهابية من تهديد المواطنين وابتزازهم".   

وأطلقت قوات عراقية مشتركة، في 19 تشرين الاول الحالي 2020، عملية عسكرية، لملاحقة داعش واستهداف مواقعه في جزيرة كنعوص إلى الجنوب من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

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