السلطات العراقية تلاحق مجموعة "خارجة عن القانون" توعدت باحتلال بلدة

شفق نيوز/ افادت السلطات الأمنية العراقية، يوم الأحد، بأنها شرعت في تعقب مجموعة "خارجة عن القانون" توعدت بفرض سيطرتها على بلدة "أبي صيدا" التابعة لمحافظة ديالى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد ان أصدرت مجموعة خارجة عن القانون بيانا مصورا بثته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تتوعد فيه السيطرة على ناحية ابي صيدا واحتلالها في محافظة ديالى على حد قولها ، قام اللواء الثاني قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية بعملية امنية في منطقة ابي صيدا الصغيرة التي اشارت المعلومات الاستخباراتية ان هذه المجموعة الخارجة عن القانون تتواجد بها".

وأضاف البيان أن "قوات اللواء الى البساتين الزراعية دخلت وبعمق خمسة كيلومترات في تلك المنطق وعثرت خلال عملية التفتيش على أسلحة متوسطة وخفيفة إضافة الى مواد شديدة الانفجار وعبوات ناسفة".

وأكدت قيادة فرقة الرد السريع على "جهوزيتها التامة بتنفيذ الأوامر العليا الصادرة من وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة على انهاء التجمعات المسلحة والخارجة عن القانون واعتقال المطلوبين قضائيا وتسليمهم الى العدالة".

بدوره افاد مصدر أمني، بإصابة ضابط برتبة عقيد أثناء عمليات المداهمة التي تجري لملاحقة تلك المجموعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز"ان قوات من الرد السريع داهمت اوكارا لجماعات وصفتها "خارجة عن القانون" في مناطق عدة من بلدة ابي صيدا الساخنة ما أسفر عن تدمير 3 اوكار والعثور على اسلحة ومواد متفجرة تمت مصادرتها.

واكد المصدر إصابة ضابط برتبة نقيب خلال مواجهات مع مسلحين في اطراف الناحية فيما واصلت قوات الرد السريع عملياتها بعد فرار المسلحين وتمشيط مساحات شاسعة.

وتسود ناحية ابي صيدا، ( 30 كم شمال شرق بعقوبة) نزاعات واقتتال عشائرية في عدة مناطق وقصبات منذ سنوات عدة، تسبب بنزوح عشرات الأسر ومصرع وجرح مئات المدنيين.