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القوات العراقية تلاحق إرهابيين بعد الاشتباك معهم في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-06-30T20:35:41+0000
القوات العراقية تلاحق إرهابيين بعد الاشتباك معهم في صلاح الدين

شفق نيوز / تلاحق قوة أمنية مشتركة من الاستخبارات والحشد الشعبي، مجموعة إرهابية بعد الاشتباك معها مساء الأربعاء، في محافظة صلاح الدين.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تحرك القوات المشتركة، جاء بناء على معلومات استخبارية دقيقة لأحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات سامراء".

وأوضحت الخلية، أن "المعلومات أكدت تحرك مجموعة إرهابية في منطقة تل بتار  بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين، كانت تنوي الدخول إلى المنطقة لتنفيذ عملية إرهابية".

وعلى إثر ذلك، تحركت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات سامراء وقوة من لواء مغاوير القيادة، وقوة من الحشد الشعبي، باتجاه المجموعة الإرهابية، واشتبكت معها وأصابت عدداً منهم مما اضطر المجموعة للفرار باتجاه منطقة ذات طبيعة جغرافية معقدة مخلفة ورائها بندقية وجعبة فيها آثار دماء ومواد غذائية، بحسب البيان.

وأضافت أن "القوات المشتركة، قامت بملاحقة المجموعة الإرهابية بهدف القاء القبض عليهم".

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