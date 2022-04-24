القوات العراقية تلاحق خلايا داعش في "البؤر الملتهبة"

شفق نيوز/ نفذت القوات الأمنية والحشد الشعبي اليوم الاحد، عمليات امنية واسعة في محيط قضاء آمرلي واطراف طوز خورماتو لملاحقة بؤر داعش ومنعها من تهديد القطعات الأمنية والنقاط العسكرية شرقي صلاح الدين.

وقال مصدر امني رفيع في قيادة محور الشمال للحشد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات من اللواء 15 للحشد والفوج النهري الخاص لقيادة محور الشمال ولواء 52 من الجيش وفرقة الرد السريع نفذوا عمليات تفتيش وتمشيط واسعة شملت مناطق حاوي بسطاملي ومحيط بحيرة امرلي وصولا الى قرية عيود في اطراف طوز خورماتو".

واكد المصدر، "العثور على مخابئ تركها عناصر التنظيم واثار لتواجد العناصر الإرهابية في المناطق والأودية الساخنة"، مبينا ان "الهدف من العمليات هو منع بقايا داعش من شن أي تعرضات تستهدف القطعات الأمنية ونقاط المرابطة العسكرية".

وتابع، ان "العمليات تمت وفق معلومات استخبارية كشفت ممرات وطرق تسلل وتنقل عناصر داعش في المناطق الساخنة والشاغرة امنيا شرقي صلاح الدين".

وتعد مناطق شرقي صلاح الدين في اطراف قضاءي طوز خورماتو وامرلي وصولا الى قواطع الزركة بؤرا امنية ملتهبة لصعوبة السيطرة عليها والامتدادات الجغرافية الوعرة التي سهلت على عناصر داعش اتخاذها ملاذات ومنطلقات لتنفيذ الهجمات والتعرضات المستمرة.