القوات العراقية تلاحق بؤر داعش في جبال مكحول الساخنة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الإثنين، بتنفيذ عمليات أمنية شاملة في جبال مكحول الساخنة شمالي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات من شرطة صلاح الدين ومن أفواج الطوارئ(2و10و12) شنت عملية امنية واسعة النطاق في جبال مكحول جبال قرية المسحك شمالي قضاء بيجي لملاحقة أوكار وبؤر لداعش ومنع عناصر التنظيم من العودة إلى معاقلها".

وأكد أن "العمليات أسفرت عن تدمير مضافة ونفق تابع لهم ولا زالت العمليات مستمرة للبحث عن العناصر الخارجة عن القانون".

وتعد جبال مكحول اخطر واكبر معاقل التنظيمات المسلحة منذ سنوات عدة بسبب وعورتها وصعوبة مسكها وضعف الضربات الجوية.