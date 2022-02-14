سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القوات العراقية تلاحق بؤر داعش في جبال مكحول الساخنة

Category: أمـن

Date: 2022-02-14T10:19:29+0000
القوات العراقية تلاحق بؤر داعش في جبال مكحول الساخنة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الإثنين، بتنفيذ عمليات أمنية شاملة في جبال مكحول الساخنة شمالي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات من شرطة صلاح الدين ومن أفواج الطوارئ(2و10و12) شنت عملية امنية واسعة النطاق في جبال مكحول جبال قرية المسحك شمالي قضاء بيجي لملاحقة أوكار وبؤر لداعش ومنع عناصر التنظيم من العودة إلى معاقلها".

وأكد أن "العمليات أسفرت عن تدمير مضافة ونفق تابع لهم ولا زالت العمليات مستمرة للبحث عن العناصر الخارجة عن القانون".

وتعد جبال مكحول اخطر واكبر معاقل التنظيمات المسلحة منذ سنوات عدة بسبب وعورتها وصعوبة مسكها وضعف الضربات الجوية.

related

القوات العراقية تكمل تطهير مناطق "جبال مكحول" وتفجر وكراً لداعش بديالى

Date: 2020-11-11 08:44:24
القوات العراقية تكمل تطهير مناطق "جبال مكحول" وتفجر وكراً لداعش بديالى

القوات العراقية تعلن مقتل 25 عنصرا لداعش وتدمير معسكر لهم بإنزال جوي

Date: 2020-03-09 12:19:31
القوات العراقية تعلن مقتل 25 عنصرا لداعش وتدمير معسكر لهم بإنزال جوي

بموافقة الكاظمي.. تشكيل قوة من أهالي الطارمية

Date: 2021-08-31 16:45:20
بموافقة الكاظمي.. تشكيل قوة من أهالي الطارمية

وزير الدفاع العراقي: سنعزز قدراتنا لمواجهة "أعداء الاستقلال" بالتعاون مع إيران

Date: 2020-11-16 19:46:06
وزير الدفاع العراقي: سنعزز قدراتنا لمواجهة "أعداء الاستقلال" بالتعاون مع إيران

القوات العراقية تقتل اربعة "ارهابيين" بعملية جنوب غرب بغداد

Date: 2020-05-26 22:36:22
القوات العراقية تقتل اربعة "ارهابيين" بعملية جنوب غرب بغداد

العراق .. توقيف 22 متهما وضبط 18.2 ألف حبة مخدرة والعثور على جثة متفسخة

Date: 2021-04-05 08:29:52
العراق .. توقيف 22 متهما وضبط 18.2 ألف حبة مخدرة والعثور على جثة متفسخة

التحالف الدولي يعلن دعماً جوياً خاصاً للعراق ويحدد مهام عمله

Date: 2020-10-19 13:04:47
التحالف الدولي يعلن دعماً جوياً خاصاً للعراق ويحدد مهام عمله

احباط تعرض لـ"داعش" وقصف دولي يستهدف مسلحين في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-12-05 07:55:01
احباط تعرض لـ"داعش" وقصف دولي يستهدف مسلحين في محافظتين عراقيتين