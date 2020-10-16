القوات العراقية تلاحق التهريب بعمليات على الحدود مع إيران

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري رفيع في محافظة ديالى يوم الجمعة عن إطلاق عمليات شاملة لقطع طرق التهريب بين حدود قضاء خانقين وايران.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوات من الجيش وتشكيلات أمنية اخرى انتشرت في الطرق والممرات الميسمية التي تسلكها قوافل تجارية لتهريب البضائع والمواد المختلفة والادوية دون المرور بالمنافذ الحدودية تهربا من الضرائب الجمركية بعد تشديد الاجراءات الرقابية في منافذ ديالى "مندلي والمنذرية" مع ايران ونشر قوات لمنع أي عمليات تهريب كانت تمارس قبل جائحة كورونا".

ونوه المصدر الى ان "العمليات والخطط انطلقت بعد رصد عمليات تهريب ومرور غير قانوني للشاحنات والعجلات المحملة بالبضائع والقادمة من ايران او بالعكس".

واعلنت الاستخبارات العسكرية امس الخميس إحباط "أكبر" عملية تهريب للادوية من إيران إلى العراق عبر ديالى

وقالت الاستخبارات في بيان ، إنه "ضمن جهودها لتعظيم واردات الدولة واحباط عمليات التهريب والاضرار بالاقتصاد العراقي، وبمعلومات استخبارية ومتابعة دقيقة، تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات ديالى واستخبارات الفوج الثاني من لواء مغاوير القيادة من احباط اكبر عملية تهريب للادوية.

واعلنت الاستخبارات ايضا اول امس عن احباط عملية تهريب لمادة السكراب الممنوعة من المتاجره بها محملة بسبع شاحنات تسلك الطرق النيسمية في منطقة قرة تبة بقضاء جلولاء محافظة ديالى، وقد تم تسليم الشاحنات والمهربين الى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وافاد مسؤولون محليون في ديالى في وقت سابق عن هجرة كبيرة لمنافذ ديالى الحدودية من قبل القوافل التجارية وتوجهها نحو منافذ اقليم كوردستان بسبب التسهيلات الجمركية في منافذ الاقليم مقارنة بالاجراءات المشددة والرسوم الجمركية المفروضة في منافذ ديالى الحدودية مع ايران.