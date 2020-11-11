القوات العراقية تكمل تطهير مناطق "جبال مكحول" وتفجر وكراً لداعش بديالى

شفق نيوز/ أفاد مسؤولون ومصادر أمنية، يوم الاربعاء، بأن القوات العراقية استكملت استكمال تطهير مناطق جبال مكحول وتحقيق نتائج ايجابية جيدة، مشيرين إلى خطة شاملة لتجريف عدة جزرات في نهر دجلة شمالي صلاح الدين.

وقال مدير ناحية الساحل الايسر للشرقاط جرجيس حجاب لوكالة شفق نيو، إن "قوات الامن والحشد اكملت تطهير المناطق "المشبوهة" والمكحددة في عمليات جبال مكحول الممتدة من منطقة الفتحة في بيجي وصولا الى نهاية منطقة "الخانوكة" شمالي الشرقاط".

وأضاف أن "العمليات اسفرت عن تدمير عشرات الانفاق والاوكار لعناصر داعش وتفكيك وتفجير عشرات العبوات الناسفة في جميع محاور العمليات اضافة الى قتل 3 عناصر من داعش".

وكشف حجاب عن "خطة امنية شاملة لتجريف عدد من الجزرات في نهر دجلة الممتدة في حدود قضاء الشرقاط لمنع تحولها الى معاقل وملاذات لعناصر داعش ومنع ظهور "كنعوص" جديدة والتي كانت منطلقا ومحطة استراحة لعناصر داعش ضمن حدود 4 محافظات".

وانطلقت مطلع الاسبوع الحالي عملية عسكرية مشتركة لتفتيش وتطهير سلسلة جبال مكحول شمال محافظة صلاح الدين وملاحقة عناصر تنظيم داعش.

وشاركت بالعملية قيادة عمليات صلاح الدين للحشد والقطعات الملحقة بها متمثلة بالالوية ( 6 _ 31_ 35_ 51 ) ومفارز المعاونيات والمديريات الساندة في الهيئة، وقطعات من الجيش العراقي٫ والشرطة الاتحادية ، والرد السريع ، وبغطاء جوي من طيران الجيش.

من جانبه افاد مصدر امني في الجيش اليوم الاربعاء بتفجير وكر لداعش في ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الجهد الهندسي التابع للفرقة المشاة الخامسة تمكن من تفجير وتديمر وكرا" لداعش الارهابي يحتوي على عبوة ناسفة وافرشة ومواد غذائية بعملية استباقية في بساتيبن ناحية العبارة".

واضاف المصدر، أن "العمليات تجري بمشاركة قوة من الشرطة واسناد طيران الجيش و قطعات اللواء ٧٤ ومفارز من كتيبة هندسة ميدان الفرقة الخامسة".

وتعد ناحية العبارة من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث امنية مستمرة طيلة الاعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.