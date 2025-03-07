القوات العراقية تكثّف انتشارها على الحدود السورية ومسؤول محلي: تم إعداد خطة احترازية

شفق نيوز/ أفادت قيادة قوات حرس الحدود، يوم الجمعة، بتكثيف انتشار قواتها على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بالتزامن مع المعارك العنيفة التي اندلعت بين قوات الأمن السورية، ومجاميع مسلحة موالية للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها و"في إطار الجهود المستمرة لحماية أمن العراق وسلامة أراضيه، تواصل قطعاتها تأدية واجباتها على الشريط الحدودي العراقي السوري من ربيعة إلى الوليد عبر انتشار مكثف ودوريات أمنية ليلية ونهارية، معززة بمنظومة تحصينات حدودية متطورة واستعداد وجاهزية قتالية عالية".

وأضاف البيان أن "الحدود العراقية السورية تشهد استقراراً امنياً يخلو من أي محاولات تسلل او تهديد يطالها".

بدوره أكد قائممقام قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، تركي محمد خلف، أن الوضع الأمني على الحدود العراقية السورية مستقر ومؤمن بالكامل، ولا توجد أي تهديدات يمكن أن تعرض البلاد للخطر.

وأوضح خلف، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها تواصل انتشارها على امتداد الشريط الحدودي"، مشيراً إلى "وجود خطة احترازية تم إعدادها وفق معايير أمنية مشددة للتعامل مع أي محاولات تسلل أو تهديد للأراضي العراقية".

وأضاف أن "الجهات المختصة لم تسجل أي محاولات اختراق أو عمليات تهديد للحدود خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس فعالية الإجراءات الأمنية المتبعة".

وتشهد الحدود العراقية السورية، الممتدة عبر محافظة الأنبار، مراقبة مكثفة من قبل القوات الأمنية العراقية، وسط تعزيزات مستمرة لضمان عدم تسلل عناصر إرهابية أو تهريب الأسلحة والممنوعات.