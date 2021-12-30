القوات العراقية تقتل 6 عناصر من داعش قرب محافظة اربيل

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني يوم الخميس بمقتل ستة عناصر من تنظيم داعش على ايدي القوات العراقية وطيران الجيش في سلسلة جبال "قره جوخ" التابع لقضاء مخمور الذي يتبع إداريا محافظة نينوى.

وتقع مخمور التي تعد من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد على بعد 70 كم جنوب غرب مدينة أربيل.

وقالت الخلية في بيان اليوم، إن قطعات لواء المشاة 50 بالفرقة 14 شرعت بإسناد جوي بواجب ضمن قاطع المسؤولية، حيث تمت مشاهدة ( 4 ) من عناصر داعش في جبـل (قـره جوخ)، مضيفا أنه تمت معالجتهم مـن قبـل القـوة المنفذة للواجب وقتـل إرهابيين إثنين فيما حاول الاثنان الاخران الهرب.

ووفقا للبيان فإنه وخلال تتبع آثار العنصرين الهاربين "تم العثـور عـلـى كـهـف يـتـواجـد بداخلـه ( 4 ) عناصر من داعش تم تنفيذ ضـربة جوية بطائرة مروحيـة" تجاههم.

ونوهت الخلية في بيانها إلى أن مجموع ما تم قتله خلال هذه العملية يكون ( 6 ) عناصر من داعش.