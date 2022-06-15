القوات العراقية تقتل 4 عناصر من تنظيم داعش في كركوك ونينوى

شفق نيوز / أعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة إرهابيين من عناصر (داعش) في كمين نصبه لهم بمحافظة كركوك، فيما قام بقتل حارس احد الكهوف التابعة للتنظيم في محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من قتل (3) من عصابات (داعـش)، فجر اليوم الأربعاء، في ناحية سركلان بمحافظة كركوك، حيثُ نَصب (مقاتلو) الجهاز كميناً إستخبارياً مُحكماً وجهت فيه ضربة مباشرة بصاروخ يحمل على الكتف، أسفر عن قتل هؤلاء الإرهابيين جميعًا".

وفي السياق ذاته أضاف رسول أن "الجهاز نفذ عملية اخرى لتفتيش أحد أوكار الإرهابيين في جبال مخمور بمُحافظة نينوى، تمكن فيها من قتل العُنصر المسؤول عن حراستها، حيثُ عثر داخل الوكر على (-اسلحة خفيفة - مواد طبية - سي فور (c4) ومواد متفجرة أُخرى - كواتم عدد وناظور حراري ونهاري- رمانات يدوية - كاميرات للتصوير وهاردات مع فلاش ميموري - هواتف نقالة وبطاريات شحن)".