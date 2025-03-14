القوات العراقية تقتل "نائب الخليفة" أحد أخطر الإرهابيين في العالم

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، عن مقتل ما يسمى بـ"نائب خليفة" تنظيم داعش وأحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم.

وقال السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "يواصل العراقيون انتصاراتهم المبهرة على قوى الظلام والإرهاب، حيث تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي، بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى (أبو خديجة)، الذي يشغل منصب ما يسمّى (نائب الخليفة وهو الذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق وسوريا، ومسؤول اللجنة المفوّضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية)".

وأضاف أنه "يُعد أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم".