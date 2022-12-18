القوات العراقية تقتل "إرهابياً" وتصيب آخر في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الأحد، قتل "إرهابي" وإصابة آخر في محافظة كركوك.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر الشرطة الاتحادية تمكنوا من قتل ارهابي واصابة اخر خلال نصب كمين محكم من قبل اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية، في قرية "علي السلطان " التابعة لناحية الرياض بكركوك".

واوضح ان "العملية تمت بالاشتراك مع مفارز الاستخبارات التي رصدت تحركات اصابة احد الدواعش والذي لايزال البحث جارياً عنه".

يأتي ذلك غداة الإعلان عن سقوط 9 ضحايا من الشرطة الاتحادية بينهم ضابط، بانفجار عبوة ناسفة على دورية للشرطة الاتحادية فيناحية الرياض شرقي كركوك.

ولاحقا، أمر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قائد قوات الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الاعتداء "الإرهابي" الذيتعرضت له دورية تابعة للواء الآلي الثاني بالشرطة الاتحادية في قرية علي السلطان بناحية الرياض في محافظة كركوك لمتابعة مجرياتالحادث وتفاصيله.