القوات العراقية تقتل انتحاريا في نينوى وتعتقل 6 من داعش في بغداد

شفق نيوز/ أفاد اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، يوم الأحد، بأن القوات الأمنية تمكنت من قتل ارهابيا يرتدي حزاما ناسفا في محافظة نينوى فيما اعتقلت 6 من عناصر تنظيم داعش في العاصمة العراقية بغداد.

وقال اللواء عبدالله في بيان، إن قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والقوة الجوية العراقية وطيران الجيش العراقي بتنفيذ واجب في جبال بادوش بمحافظة نينوى .

وأضاف أن القوات تمكنت من قتل احد الإرهابيين اثناء اشتباكات مباشرة جرت في أحد الأنفاق حيث حاول الإرهابي الهرب من قبضة الشُجعان إلا أنهم أردوه قتيلًا على الفور وتبين بأنه كان يرتدي حزامًا ناسفًا، مشيرا إلى أنه تم تفجير كامل الأنفاق التي كان يتخذها هؤلاء الإرهابيين كملاذ آمن لهُم .

كما نوه اللواء عبدالله إلى إلقاء القبض على(٦) من تنظيم داعـش أحدهم في العاصمة بغداد، والعثور على كدس للعتاد في قرية تل خربة بمحافظة نينوى بدلالة احد الإرهابيين .