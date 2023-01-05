القوات العراقية تقبض على 6 عناصر من داعش

شفق نيوز/ افادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، بإلقاء القبض على 6 أشخاص بتهمة الإنتماء لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين وكركوك والانبار.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إن مقاتليها نفذوا واجبات مهمة في ثلاث محافظات استندت لمعلومات استخبارية وقرارات قضائية أسفرت عن إلقاء القبض على 6 ارهابيين ينتمون لداعش.

وأوضح البيان تم القبض على ثلاث منهم في محافظة صلاح الدين واثنين في كركوك ومتهم واحد في الانبار.