سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القوات العراقية تقبض على مفجر متجر لبيع المشروبات الكحولية

Category: أمـن

Date: 2021-01-02T09:47:47+0000
القوات العراقية تقبض على مفجر متجر لبيع المشروبات الكحولية

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم السبت القاء القبض على "ارهابي" في محافظة ديالى مسؤول عن تفجير متجر لبيع المشروبات الكحولية.

وقالت الوكالة في بيان اليوم انه "بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٥ تم تفجير عبوة ناسفة على احد محال بيع المشروبات الكحولية في محافظة ديالى وبعد مرور يومان تم تفكيك عبوة اخرى كانت معدة للتفجير على محل ثان".

ونوه البيان الى انه "وعلى الفور تم تشكيل فريق فني مختص من قبل مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القبض المتهم في منطقة الگاطون بمحافظة ديالى".

واردف البيان انه "بعد التحقيق معهُ اعترف بقيامه بتفجير المحل اعلاه ونصب العبوة الثانية التي تم تفكيكها وضبط مستمسكات مزورة بحوزته للايحاء بأنه من يقوم بتلك الاعمال جهات معينة اخرى وهذه التعليمات صدرت اليهم من قبل تنظيم داعش بمايسمى  قاطع ديالى ، فضلاً عن مطلوبيته وفق احكام المادة (٤/ارهاب)لإنتمائه للتنظم مع العرض ان والدهُ احد ارهابيي داعش والذي فجر نفسه في محافظة كركوك سابقاً ".

related

بعد البصرة .. محافظة عراقية تعزز الأمن بمنافذها منعا لتسلل الزائرين الإيرانيين

Date: 2020-09-22 09:31:23
بعد البصرة .. محافظة عراقية تعزز الأمن بمنافذها منعا لتسلل الزائرين الإيرانيين

مخاوف "أمنية" تعرقل انشاء طريق يربط البصرة بتركيا

Date: 2019-07-28 08:37:34
مخاوف "أمنية" تعرقل انشاء طريق يربط البصرة بتركيا

أمريكا بصدد عزل أحد قادتها نشر صوراً "تذكارية" له مع جثة معتقل عراقي

Date: 2019-11-21 13:50:26
أمريكا بصدد عزل أحد قادتها نشر صوراً "تذكارية" له مع جثة معتقل عراقي

منظمة دولية تؤشر استمرار استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين في العراق

Date: 2019-12-04 10:16:23
منظمة دولية تؤشر استمرار استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين في العراق

هجمات "ارهابية" تودي بحياة مزارع وعنصر بالحشد في ديالى

Date: 2020-08-13 08:33:32
هجمات "ارهابية" تودي بحياة مزارع وعنصر بالحشد في ديالى

محافظة عراقية تعيش "انفلاتاً أمنياً غير مسبوق" ..ودعوات لعمليات امنية

Date: 2020-07-23 10:04:32
محافظة عراقية تعيش "انفلاتاً أمنياً غير مسبوق" ..ودعوات لعمليات امنية

الحشد الشعبي يعلن مقتل واصابة 10 من عناصره بهجومين

Date: 2019-12-02 00:10:25
الحشد الشعبي يعلن مقتل واصابة 10 من عناصره بهجومين

الجيش التشيكي يسحب قواته من العراق

Date: 2020-03-25 08:31:08
الجيش التشيكي يسحب قواته من العراق