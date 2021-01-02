القوات العراقية تقبض على مفجر متجر لبيع المشروبات الكحولية

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم السبت القاء القبض على "ارهابي" في محافظة ديالى مسؤول عن تفجير متجر لبيع المشروبات الكحولية.

وقالت الوكالة في بيان اليوم انه "بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٥ تم تفجير عبوة ناسفة على احد محال بيع المشروبات الكحولية في محافظة ديالى وبعد مرور يومان تم تفكيك عبوة اخرى كانت معدة للتفجير على محل ثان".

ونوه البيان الى انه "وعلى الفور تم تشكيل فريق فني مختص من قبل مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى وبعد تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات تم القبض المتهم في منطقة الگاطون بمحافظة ديالى".

واردف البيان انه "بعد التحقيق معهُ اعترف بقيامه بتفجير المحل اعلاه ونصب العبوة الثانية التي تم تفكيكها وضبط مستمسكات مزورة بحوزته للايحاء بأنه من يقوم بتلك الاعمال جهات معينة اخرى وهذه التعليمات صدرت اليهم من قبل تنظيم داعش بمايسمى قاطع ديالى ، فضلاً عن مطلوبيته وفق احكام المادة (٤/ارهاب)لإنتمائه للتنظم مع العرض ان والدهُ احد ارهابيي داعش والذي فجر نفسه في محافظة كركوك سابقاً ".