القوات العراقية تقبض على شخص يُزيف معاملات الإرهابيين ويحولهم لضحايا

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الأربعاء القاء القبض على شخص يزيف معاملات الإرهابيين ويحولهم إلى ضحايا في منطقة كفري.

وقالت الخلية في بيان اليوم، إنه بعد مراقبة دقيقة وبجهد استخباري نوعي , تمكن فوج مغاوير فرقة الرد السريع وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني تم القاء القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المواد ٢٨٨/٢٩٨ بتهم تزوير معاملات الارهابيين المقتولين وتحويلهم الى ضحايا ارهاب او شهداء في منطقة كفري جنوب محافظة كركوك.

ووفقا للبيان فإن عملية القاء القبض خلال كمين نصب للمطلوب قبيل هروبه الى اقليم كوردستان , حيث جرى بعد ذلك تسليم المعتقل الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.