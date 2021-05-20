القوات العراقية تقبض على ستة عناصر من داعش بينهم سوريان

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى يوم الخميس القاء القبض على ستة عناصر ينتمون لتنظيم داعش في مناطق متفرقة بينهم إثنان حاولا التسلل عبر الحدود السورية.

وقال الجهاز في بيان اليوم إن مفارز جهاز الأمن الوطني بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستناداً على اوامر قانونية تمكنت من نصب كمين محكم لاثنين من الارهابيين السوريين خلال محاولتهما التسلل عبر الحدود المشتركة، اذ تم تدوين اقوالهما اصولياً واعترافا بالانتماء لداعش ومشاركتهما في مواجهة الاجهزة الامنية؛ وقد جرى احالتهما الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة وفق القانون العراقي.

وفي سياق متصل وبعمليات متفرقة القت مفارز الجهاز في غرب نينوى القبض على اربعة ارهابيين ينتمون لتنظيم داعش ؛ اذ اعترف المتهمون بعملهم في ديواني الجند والغنائم التابع لما يسمى بولاية الجزيرة وشاركوا في سلب ممتلكات المواطنين علاوة على صد تقدم القوات العسكرية خلال عمليات التحرير؛ وقد تمت احالتهم الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم، وفقا للبيان.