القوات العراقية تقبض على خمس نساء عملن مع داعش

شفق نيوز/ أعلنت قيادة فرقة التدخل السريع يوم الاحد عن تمكن قواتها في اللواء الثالث من إلقاء القبض على خمس متهمات وفق المادة (٤) إرهاب في ناحية سليمان بيك شرق محافظة صلاح الدين،

وأفادت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، بأن المتهمات اعترفن بالعمل مع تنظيم داعش، مشيرة إلى قيامها باحالتهن إلى الجهات المعنية لغرض إكمال الإجراءات القانونية بحقهن.

ومنذ ان تمكنت القوات العراقية مدعومة بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية من استرداد المناطق والمدن التي سيطر عليها تنظيم داعش في اواسط العام 2014 القي القبض وقتل العديد من قيادات وعناصر التنظيم والمتعاونين معه في عمليات امنية ماتزال مستمرة لغاية الآن.