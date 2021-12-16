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القوات العراقية تقبض على خمسة "إرهابيين" بينهم "معلما تصنيع عبوات ناسفة"

Category: أمـن

Date: 2021-12-16T10:16:17+0000
القوات العراقية تقبض على خمسة "إرهابيين" بينهم "معلما تصنيع عبوات ناسفة"

شفق نيوز/ ألقى جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الخميس، القبض على خمسة "إرهابيين" في عمليتين ببغداد والأنبار.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، نُفذ جهاز مكافحة الإرهاب واجبات مُتفرقة في مُحافظات العراق ابتدأت من قضاء الطارمية في بغداد والتي أُلقي القبض فيها على" متهمين أثنين " يختصان بتعليم صناعة العبوات الناسفة".

واضاف، "كما وتمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على (٣) عناصر من عصابات داعـش في قضائي الفلوجة والرمادي بمُحافظة الأنبار غربي البلاد".

وتابع رسول، "اختتم الجهاز عملياته بإلقاء القبض على شخص ينتحل صفة مُنتسب بجهاز مُكافحة الإرهاب في مُحافظة بغداد - الكمالية كان يُساوم المواطنين على مبالغ مالية من أجل التعيين".

واكد ان "جهاز مُكافحة الإرهاب يعرض الجُزء القليل من عملياته إلى وسائل الإعلام لدواعي استخبارية"، لافتا الى ان "الجهاز قد ألقى القبض على رؤوس كبيرة من داعـش الإرهابية سيتم عرضها في الوقت المُناسب".

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