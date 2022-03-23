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القوات العراقية تفكك شبكة ابتزاز تستهدف شخصيات عامة وموظفين ومسؤولين حكوميين

Category: أمـن

Date: 2022-03-23T11:58:47+0000
القوات العراقية تفكك شبكة ابتزاز تستهدف شخصيات عامة وموظفين ومسؤولين حكوميين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء بأن جهاز الأمن الوطني في محافظة الديوانية جنوبي العراق تمكن من تفكيك شبكة إبتزاز تقوم باستهداف الشخصيات العامة وموظفي الدولة ومسؤوليها عبر صفحات وهمية بهدف الحصول على الأموال.

وأبلغ المصدر وهو ضابط في جهاز الأمن الوطني وكالة شفق نيوز، بأن الشبكة يقودها ( منتسب في قيادة شرطة الديوانية ) أُلقي القبض عليه متلبسا بالجرم المشهود خلال كمين محكم نصب له أثناء ما كان يتسلم مبلغا ماليا قدره 1000 دولار أمريكي من أحد الضحايا، مشيرا إلى إحالته القضاء لينال جزاءه العادل.

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته اكد ضبط جميع الصفحات الوهمية التي تدار من قبل هذه المجموعة والعمل جار على ملاحقة بقية المتورطين بهذه الجرائم.

وبين ان العديد من الشخصيات العامة وموظفي الدولة تعرضوا الى الابتزاز والتشهير من خلال هذه الصفحات التي تدار باسماء وهمية، داعيا المتضررين بتقديم شكوى رسمية ضد هذه المجاميع ليكونوا عبرة لغيرهم.

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