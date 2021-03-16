سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القوات العراقية تعمل على إحكام القبضة على أبرز معاقل داعش

Category: أمـن

Date: 2021-03-16T12:00:47+0000
القوات العراقية تعمل على إحكام القبضة على أبرز معاقل داعش

شفق نيوز/ قال مسؤول أمني، الثلاثاء، إن جهاز مكافحة الإرهاب مستمر بعمليته المشتركة مع قوات التحالف الدولي في قضاء مخمور للقضاء على فلول داعش. 

وتمثلت العملية التي انطلقت قبل ايام بشن أكثر من ٣٠ ضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي في جبال قره جوخ، مما أدى الى تدمير عدد من الأوكار والكهوف بالإضافة إلى مقتل عدد من الإرهابيين.

وقال إن العملية تأتي بالتنسيق مع قوات البيشمركة من المحور الشمالي وقيادة الفرقة ١٤ الجيش العراقي من المحور الجنوبي لجبال قره جوخ.   

وبين أن العملية تهدف لتطويق مواقع داعش والقضاء على باقي فلولهم هناك.

الجدير بالذكر إن نشاط وعمليات داعش قد تكررت في الآونة الأخيرة في تلك المنطقة، ولكن استطاعت القوات الأمنية المشتركة ومن خلال العمليات الروتينية ان تتصدى لهذه الأنشطة وتضع حدا لها.

related

تفجير يودي بحياة ضابط بالجيش واندلاع اشتباكات مع داعش في جبال مخمور

Date: 2020-12-12 08:34:41
تفجير يودي بحياة ضابط بالجيش واندلاع اشتباكات مع داعش في جبال مخمور

مكافحة الإرهاب والتحالف يُجهزان على 6 دواعش في مخمور

Date: 2020-11-30 20:06:05
مكافحة الإرهاب والتحالف يُجهزان على 6 دواعش في مخمور

واشنطن ترفض تأكيد إجلاء موظفي لوكهيد مارتن وساليبورت غلوبال من العراق

Date: 2019-06-22 07:58:00
واشنطن ترفض تأكيد إجلاء موظفي لوكهيد مارتن وساليبورت غلوبال من العراق

جريحان من الحشد في هجوم لداعش بالأنبار

Date: 2021-02-02 19:59:54
جريحان من الحشد في هجوم لداعش بالأنبار

الحشد الشعبي يتعرض لهجوم من داعش في صلاح الدين

Date: 2019-10-30 20:24:47
الحشد الشعبي يتعرض لهجوم من داعش في صلاح الدين

لازال يملك الملايين.. داعش يغير استراتيجية تمويله الى "الموزع"

Date: 2019-11-21 11:55:16
لازال يملك الملايين.. داعش يغير استراتيجية تمويله الى "الموزع"

بعد مقتل البغدادي.. تعرف على خليفته التركماني الضابط بالجيش العراقي السابق

Date: 2019-10-27 10:13:20
بعد مقتل البغدادي.. تعرف على خليفته التركماني الضابط بالجيش العراقي السابق

إصابة جندي عراقي بهجوم لداعش شمالي ديالى

Date: 2020-08-24 17:59:17
إصابة جندي عراقي بهجوم لداعش شمالي ديالى