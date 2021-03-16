القوات العراقية تعمل على إحكام القبضة على أبرز معاقل داعش

شفق نيوز/ قال مسؤول أمني، الثلاثاء، إن جهاز مكافحة الإرهاب مستمر بعمليته المشتركة مع قوات التحالف الدولي في قضاء مخمور للقضاء على فلول داعش.

وتمثلت العملية التي انطلقت قبل ايام بشن أكثر من ٣٠ ضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي في جبال قره جوخ، مما أدى الى تدمير عدد من الأوكار والكهوف بالإضافة إلى مقتل عدد من الإرهابيين.

وقال إن العملية تأتي بالتنسيق مع قوات البيشمركة من المحور الشمالي وقيادة الفرقة ١٤ الجيش العراقي من المحور الجنوبي لجبال قره جوخ.

وبين أن العملية تهدف لتطويق مواقع داعش والقضاء على باقي فلولهم هناك.

الجدير بالذكر إن نشاط وعمليات داعش قد تكررت في الآونة الأخيرة في تلك المنطقة، ولكن استطاعت القوات الأمنية المشتركة ومن خلال العمليات الروتينية ان تتصدى لهذه الأنشطة وتضع حدا لها.