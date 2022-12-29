القوات العراقية تعلن السيطرة على نزاعٍ عشائري دامٍ جنوبي البلاد

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة ميسان، جنوبي العراق، مساء الخميس، فرض سيطرتها على نزاع عشائري طاحن اندلع جنوب غربي المحافظة.

وأوضحت القيادة، في بيان تلقته وكالة شفق نيوز، أن "النزاع الذي تسبب بوقوع عدد من الضحايا أمس، سيطرت عليه اليوم، قوة أمنية مشتركة من شرطة قضاء الميمونة وأفواج طوارئ ميسان وفوج ميسان التكتيكي وقسم استخبارات ومكافحة الإرهاب بالاشتراك مع قوة من قيادة عمليات ميسان".

وأضافت أن ذلك تم بعد "فرض طوق أمني على مكان الحادث وقيام القوة المذكورة بحملة ضد طرفي النزاع، وتنفيذ أوامر قبض بحق الجناة المشاركين بالنزاع العشائري"، مؤكدة "ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة الأنواع، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة بحق الجميع".

ووصلت قوة مشتركة، أمس الأربعاء، بقيادة قائد عمليات ميسان الى مكان النزاع العشائري بين أبناء قبيلة واحدة في أطراف ناحية السلام، لاعتقال الجناة المتسببين بالنزاع الدامي في الناحية المذكورة.

ووجه قائد عمليات ميسان، يوم أمس، القطعات الأمنية بالقبض على المتسببين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وملاحقة كل من يثير مثل هذه النزاعات المسلحة ويؤثر على استقرار الأمن في ربوع محافظة ميسان.

واندلع النزاع المذكور، في تمام الساعة الثالثة من عصر أمس الأربعاء، إذ خرج أولاد عدنان وشيح الغانمي من بيتهم الواقع في منطقة الخمس في ناحية السلام التابعة لقضاء الميمونة شرق محافظة ميسان، وتوجهوا إلى البستان لإعادة قطيع الغنم قبل غروب الشمس، ليتم اعتراض طريقهم من قبل خمسة شبان من عشيرة آل بكريم وحدث تبادل إطلاق نار، مما أدى إلى قتل اثنين من أولاد عدنان وإصابة الثالث بجروح خطيرة، وفقاً لمصدر أمني أبلغ وكالة شفق نيوز.