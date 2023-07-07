القوات العراقية تعلن الحصيلة النهائية لقتلى داعش في كركوك

شفق نيوز/ افاد جهاز مكافحة الإرهاب، يوم الجمعة، بمقتل خمسة عناصر من تنظيم داعش بالعملية العسكرية التي تم تنفيذها أمس في محافظة كركوك.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إن عناصر قواته نفذوا عملية انزال جوي ليلي في محافظة كركوك قضاء الدبس ناحية التون كوبري، وبعد عمليات نصب كمائن القناصين اعقبتها اشتباكات "عنيفة" اسفرت عن مقتل (5) ارهابيين من داعش.

ونفذ جهاز مكافحة الإرهاب، مساء أمس الخميس، إنزالاً جوياً واشتباكاً عنيفاً مع عناصر داعش الإرهابي في محافظة كركوك.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، تخوض الآن اشتباكاً عنيفاً مع عناصر داعش، بعد أن نفذت إنزالاً جوياً ضمن ناحية التون كوبري في محافظة كركوك".

وأضاف المصدر، أن "القوة تمكنت من قتل أربعة إرهابيين".