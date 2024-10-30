القوات العراقية تعثر على 8 جثث لإرهابيين جراء ضربات جوية في جبال حمرين (صور وفيديو)

شفق نيوز/ افادت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأربعاء، بالعثور على جثث 8 لإرهابيين لقوا حتفهم جراء ضربات جوية نفذتها المقاتلات الحربية العراقية في سلسلة جبال حمرين بمحافظة كركوك.

وقالت العمليات في بيان اليوم، "قوة أمنية مشتركة من القوات الخاصة بالجيش العراقي مع مفارز مديرية استخبارات كركوك، والجهد الهندسي للفرقة 11 ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك وباسناد فني وجوي من التحالف، بالذهاب الى المكان المستهدف، وعثرت القوة على (8) جثث للإرهابيين".

وأضاف البيان أنه "بحسب المعلومات المتوافرة فإن من بين هؤلاء المقبورين عناصر قيادية مهمة في داعش سيتم الإعلان عن أسمائهم وعناوينهم لاحقاً بعد إجراء عملية الفحص (DNA)".

وكانت قيادة العمليات قد أعلنت أمس أن طائرات F_16 العراقية استهدفت أمس مضافة للإرهابيين عبارة عن كهف في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك بداخله عناصر من تنظيم داعش.