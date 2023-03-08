القوات العراقية تعثر على 3 جثث لعناصر داعش وتدمر كهوفاً واوكاراً بأطراف صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، العثور على 3 جثث لعناصر داعش بعد قصف جوي استهدفهم في أطراف محافظة صلاح الدين، مؤكدة تدمير كهوف واوكار للتنظيم.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب خرجت فجر اليوم، لتفتيش مكان استهدفه صقور الجو ضمن قاطع جبل بلكانه باطراف محافظة صلاح الدين وعثرت على ثلاث جثث للإرهابيين واسلحتهم وهواتفهم النقالة، فضلاً عن معدات ووثائق لعناصر داعش، بالإضافة إلى دراجة نارية، كما دمرت كهوف واوكار للعدو".

واوضحت ان "ذلك جاء بعد عملية أمنية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبمتابعة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".