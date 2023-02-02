القوات العراقية تعتقل 9 إرهابيين "خطيرين"

شفق نيوز/ أفادت السلطات الأمنية العراقية، يوم الخميس، بالقاء القبض على تسعة متهمين بالإرهاب في عدة محافظات.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان اليوم، إنه بعمليات استباقية وجهود حثيثة لاقسام وشعب استخبارات وأمن قيادة عمليات سامراء، والفرق (السابعة والثامنة والسادسة عشرة والسابعة عشرة) وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في المحافظات (بغداد، الأنبار، كركوك، سامراء، نينوى)، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على (7 إرهابيين) مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء هيت والموصل وسامراء وكركوك والدورة، مضيفة أنه قد جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأُصولياً.

وفي بيان ثان ذكرت المديرية ذاتها ان مفارزها وبالتنسيق مع مفارز الامن الوطني ولواء الخامس والثلاثين - الحشد الشعبي نفذت عملية اسفرت عن القاء القبض مطلوبين اثنين للقضاء بتهم الإرهاب وذلك من خلال تواجدهما في قضاء تكريت، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق المادة (1/4) ارهاب، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء.