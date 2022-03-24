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القوات العراقية تعتقل 91 متسللا من مختلف الجنسيات بينهم نساء

Category: أمـن

Date: 2022-03-24T09:09:16+0000
القوات العراقية تعتقل 91 متسللا من مختلف الجنسيات بينهم نساء

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الخميس، بالقاء القبض على عشرات المتسللين من مختلف الجنسيات بينهم نساء حاولوا تجاوز الحدود العراقية من دول الجوار خلال الأيام الماضية.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، أنه من خلال المتابعة المستمرة للقواطع والمسؤوليات ضمن الحدود العراقية مع دول الجوار، ولقطع الطريق عن جميع المتسللين الداخلين للحدود العراقية بدون موافقات رسمية، فقد تمكنت الوكالة من إلقاء القبض على (٩١) متسللا من مختلف الجنسيات بينهم نساء كانوا قد حاولوا التسلل داخل الحدود العراقية بطريقة غير رسمية من دول الجوار خلال الأيام الماضية .

ووفقا للبيان فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المادة (٢٤/ إقامة).

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