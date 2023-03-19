القوات العراقية تعتقل متسللاً من الخليج بحوزته "ترامادول"

شفق نيوز / أعلنت قوات مشتركة من حرس الحدود والسواحل العراقية، يوم الأحد، إلقاء القبض على متسلل من منطقة الخليج إلى محافظة البصرة جنوبي البلاد، وبحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة.

وجاء في بيان صادر عن حرس الحدود، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة من آمرية حدود السواحل وشعبة استخبارات الآمرية تمكنت من إلقاء القبض على متسلل بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة نوع (ترامادول) مع مبلغ من المال".

وأوضح البيان، أن "العملية جاءت بعد نصب كمين محكم من قبل القوة المنفذة للواجب وفق معلومات استخبارية دقيقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتسليمه مع المضبوطات إلى الجهات المختصة".