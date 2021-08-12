القوات العراقية تعتقل عنصراً بارزاً بتنظيم داعش

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، باعتقال عنصر بارز في تنظيم داعش في مفرزة الاغتيالات، ومسؤول عن عدة عمليات اخرى.

وذكر بيان للخلية، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من القاء القبض على إرهابي بارز من عصابات داعش الإرهابية نفذ العديد من الهجمات ضد القطعات الأمنية في محافظة الانبار، وبعد التحقيق معه اعترف ابتدائيا و صدقت اقواله قضائيا بانه انتمى لداعش في عام 2014 بما يسمى ولاية الفرات قاطع الفلوجة وبعدها عمل كجندي ضمن القاطع المذكور و شارك في العديد من الهجومات.

وأضاف أن المعتقل عمل ايضا ناقل بريد لداعش بين ما يسمى ولاية صلاح الدين و ولاية كركوك في عام 2020 وعمل ضمن مفرزة امنية ارهابية للاغتيالات في قضاء تكريت وكلف باغتيال عدة مواطنين.