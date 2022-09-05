‏القوات العراقية تعتقل إرهابيين اثنين في كركوك

شفق نيوز / أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، مساء الاثنين، القبض على متهمين اثنين مطلوبين بقضايا الإرهاب في ‏محافظة كركوك.

جاء ذلك، ضمن إطار الجهود الأمنية التي تبذلها قطعات الشرطة الاتحادية في ملاحقة المطلوبين من الإرهابيين ‏والخارجين عن القانون وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، بحسب بيان للشرطة الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضحت أن "قوة من اللواء الآلي الثالث ‏الفرقة الآلية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري، نفذت عملية تفتيش ضمن قرية (هلال الكلش) في ‏محافظة كركوك، وأسفرت عن إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 (إرهاب)".

وأضافت الشرطة، أن "عملية إلقاء القبض على المتهمين تمت من خلال عمليات تفتيش ضمن قاطع المسؤولية ومطابقة المعلومات الشخصية للمشتبه بهما مع قاعدة بيانات المطلوبين للقضاء، وجرى إحالتهما أصولياً إلى جهة الطلب لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما"‎ .‎