القوات العراقية تعتقل دواعش بينهم اثنان شغلا مناصب عسكرية بالانبار

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الارهاب، يوم الأحد، القاء القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش في بغداد ونينوى.

وقال الجهاز في بيان، ان قواته نفذت عملية القاء قبض على احد الارهابيين في العاصمة بغداد.

واضاف البيان، انه بعملية نوعية مستندة لمعلومات استخبارية دقيقة تم إلقاء القبض على ارهابيين اثنين في محافظة نينوى كانا يشغلان (منصب عسكري) ضمن ماكان يسمى ولاية الانبار.

ووفقا للجهاز، فإنه بعمليتين منفصلتين في إطار حملة دهم وتفتيش المخابئ الإرهابية تمكنت القوات من تدمير (6) مضافات و(6) بيوت طينية و عجلة نوع (بيك اب)، واحد الكهوف يحتوي على مواد متفجرة في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وتابع الجهاز في البيان ان قواته القت القبض على احد تجار المخدرات في محافظة ذي قار.