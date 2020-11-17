القوات العراقية تعتقل انتحاريين بداعش وتدمر اهدافا للتنظيم بمحافظتين

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية يوم الثلاثاء القاء القبض على ثلاثة عناصر من الانتحاريين في تنظيم داعش بمحافظة نينوى.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة "ارهابيين" والمطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لتنظيم داعش

واضاف البيان ان هؤلاء المطلوبين "علموا في مايسمى كتيبة الانتحاريين الانغماسيين ، ومن خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بإنتمائهم للتنظيم، وكانوا ضمن الكتيبة اعلاه".

في غضون ذلك افاد مصدر امني في ديالى بان قوات الجيش والاهالي شرعوا بعمليات بحث وتفتيش في بساتين مناطق حوض "الشيخ بابا" شمالي ناحية جلولاء 70 كم شمال شرق بعقوبة بعد تدمير 3 اهداف لداعش من قبل الطيران الحربي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الاهالي والجيش بدأو حملة تمشيط لاحصاء خسائر عناصر داعش جراء الضربة الجوية صباح اليوم والتي استهدفت 3 اهداف للتنظيم في بساتين مناطق "الشيخ بابا" بناءً على معلومات استخبارية واحداثيات دقيقة.

ورجح المصدر وجود خسائر لداعش خلفتها الضربات الجوية، وان عمليات احصائها جارية ومستمرة وسط حذر شديد من وجود الغام او عبوات ناسفة تستهدف قوات الامن والاهالي في البساتين.

ونفذت طائرات القوة الجوية العراقية اف 16 فجر اليوم ضربة جوية على مضافة تنظيم داعش في منطقة الزُّور على نهر ديالى في خانقين ضمن قاطع عمليات ديالى، وفقا لخلية الاعلام الأمني.

يذكر ان مناطق شمالي جلولاء تشهد اضطرابات أمنية منذ أكثر من عام بعد تسلل عناصر تنظيم داعش الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرق بعقوبة ويقطنها خليط من الكورد والعرب والتركمان، وسقطت الناحية بيد عصابات داعش في اب 2014 قبل ان يتم استعادتها في تشرين ثاني من ذات العام.