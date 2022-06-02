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القوات العراقية تعتقل القيادي بداعش "أبو قطر العراقي" قبل دخوله بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-06-02T08:48:49+0000
القوات العراقية تعتقل القيادي بداعش "أبو قطر العراقي" قبل دخوله بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باعتقال احد أمراء تنظيم (داعش) ويدعى (أبو قطر العراقي) لدى محاولته دخول محافظة بغداد، فيما اعتقلت قوة تابعة للحشد عنصراً آخر في التنظيم بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر إن "الفرقة 11 في الجيش العراقي القت القبض على أحد قيادات (داعش) الارهابية والمكنى بـ"أبو قطر العراقي" والذي يعد أحد أمراء التنظيم خلال محاولته دخول مدينة بغداد"، مبيناً أنه "تم تسليمه لجهة الطلب استنادا لمذكرة القبض وفق المادة ٤ / ١ إرهاب".

من جهة أخرى قال مصدر امني بمحافظة صلاح الدين، إن "قوة من اللواء 31 التابع لقيادة عمليات صلاح الدين /الحشد الشعبي، تمكنت من إلقاء القبض على احد عناصر (داعش) في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين وفقاً لأوامر قضائية".

وأضاف المصدر أن "قيادة العمليات تواصل ملاحقة عناصر التنظيم والمطلوبين وفق الأحكام القضائية واستنادا للمعلومات الاستخبارية، حيث يجري تسليم المعتقلين إلى الجهات المختصة".

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