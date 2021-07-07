القوات العراقية تعتقل "إرهابياً" مسؤولاً عن مجزرة راح ضحيتها 15 شخصاً

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الاربعاء، عن القبض على "إرهابي" مسؤول عن مجزرة في مدينة الخالص بمحافظة ديالى راح ضحيتها 15 مواطناً.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على ارهابي كان يعد من اخطر وابرز العناصر الإرهابية في داعش ، حيث نفذ عدة عمليات ارهابية استهدف خلالها دورية للشرطة، مما ادى الى استشهد ثلاثة منتسبين واغتيال 15 مواطنا كانوا جالسين في مقهى بقضاء الخالص بمحافظة ديالى عام ٢٠٠٧ ، إضافة إلى عمليات أخرى ضد المواطنين العزل".

وتابعت "بعد التعمق بالتحقيق معه اعترف المتهم بهذه العمليات وصدقت اقواله ابتدائيا وقضائيا".

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني عن القبض على 3 متهمين مطلوبين بتهم "إرهابية".

وقالت الخلية، إن "قطعات اللواء الثالث في فرقة الرد السريع وبالتنسيق مع مفارز الامن الوطني وقسم استخبارات الطوز تمكنت من القاء القبض على 3 متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة 4/ ارهاب ضمن قاطع مسؤولية محافظة كركوك".

واشارت الى "تسليمهم الى قسم استخبارات ومكافحة ارهاب طوزخرماتو ليتم استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقهم اصوليا".