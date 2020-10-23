القوات العراقية تظفر بصيد ثمين من عناصر الخلايا النائمة لداعش

شفق نيوز/ تمكنت مفارز الامن الوطني، يوم الجمعة من القبض على "افراد خلية نائمة" تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.

وذكر بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من القاء القبض على عشرة عناصر من الخلايا النائمة التابعة لعصابات داعش الإرهابية بعد استحصال الموافقات القضائية".

وأضاف البيان؛ أنه "عقب تدوين اقوالهم اصولياً تبين انهم من ولايات وقواطع مختلفة ويعملون جميعهم في ما يسمى بديوان الجند ومشاركين في التعرضات التي طالت الأجهزة الأمنية في محافظاتهم"، مشيرا إلى أنهم "قاتلوا ضد القطاعات العسكرية لصد تقدمهم خلال عمليات التحرير".

ولفت البيان إلى أن العناصر الملقى القبض عليها "صدرت لهم أوامر لتشكيل خلايا نائمة بعد هروبهم من أراضي التمكين تمهيداً لاستلام التعليمات الجديدة".

وأكد بيان جهاز الأمن الوطني إحالة العناصر العشرة "الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".