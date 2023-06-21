القوات العراقية تطيح بأربعة إرهابيين بينهم سوداني الجنسية في كركوك والأنبار

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، القبض على ثلاثة إرهابيين خطرين في محافظة كركوك، فيما أكد الحشد الشعبي اعتقال متهم "عربي الجنسية" في صحراء محافظة الأنبار.

وأوضحت وكالة الاستخبارات، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الإرهابي الأول منهم عمل في ما يسمى ديوان الجند بداعش، واشترك في معركة حقول علاس وعجيل ضد قوات البيشمركة، أما الثاني فعمل بصفة مقاتل ضد قوات الأمن والبيشمركة وعمل في سيطرة (كهوف دهر) في ناحية الرياض، في حين عمل الإرهابي الثالث بصفة مقاتل في صفوف داعش، ضمن سيطرة ناحية العباسي (الشلالات)".

وفي الأنبار، جاء في بيان للحشد ورد للوكالة، أن "قوة من اللواء 18 حشد شعبي، ألقت القبض على متهم عربي الجنسية، مطلوب قضائياً وهارب من أحد السجون العراقية في صحراء الأنبار الغربية".

ونقل البيان، عن قائد عمليات الأنبار بالحشد الشعبي قاسم مصلح، قوله إن "خلال العملية الأمنية التي انطلقت فجر اليوم الأربعاء، تمكن اللواء 18 بالحشد الشعبي من إلقاء القبض على متهم يحمل الجنسية السودانية"، لافتاً إلى أن "المتهم مطلوب قضائياً لمكافحة إجرام نينوى، وهارب من السجن العام الماضي".