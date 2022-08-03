القوات العراقية تطيح بـ80 متسللاً عربياً واجنبياً وتحبط عمليات تهريب على الحدود

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، القبض على 80 متسللاً واحباط عدد من عمليات التهريب على الحدود العراقية خلال الشهرين الماضيين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الوكالة ونتيجة لتكثيف الجهد الاستخباري والميداني وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة نفذت عمليات نوعية منفصلة استخدمت فيها الكمائن اذا تم القاء القبض على 20 شخصاً حالوا التسلل الى داخل الاراضي العراقية يحملون الجنسية الأجنبية والقاء القبض على 20 شخصا اخرين يحملون الجنسية العربية حاولوا التسلل الى داخل الاراضي العراقية عبر الحدود مع سوريا، فضلا عن القاء القبض على متسللين عبر الحدود في محافظات مختلفة (واسط،كركوك،السليمانية،دهوك، نينوى،اربيل) بلغ عددهم 40 شخصا يحملون جنسيات مختلفة بحوزة احدهم اسلحة نوع (برنو) عدد 4 و5 جلكانات تحمل مادة الكلور وشخص اخر حاول تهريب اغنام عدد (183) في المنطقة الحدودية الاولى".

كما ضبطت مفارز الوكالة وفقاً للبيان "شاحنة تحمل 17 طن من المصاعد الكهربائية واخرى تحمل 28 طن من الاسمدة الزراعية خلال محاولة تهريبها الى داخل الاراضي العراقية في محافظة كركوك، فضلا عن ضبط 20 جلكان سعة 30 لتر تحمل مادة (الاسيد) التي تستخدم في صنع الحشيشة".