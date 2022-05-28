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القوات العراقية تطيح بـ4 "إرهابيين" في أربع محافظات

Category: أمـن

Date: 2022-05-28T18:14:06+0000
القوات العراقية تطيح بـ4 "إرهابيين" في أربع محافظات

شفق نيوز/ ألقت القوات العراقية، يوم السبت، القبض على 4 "إرهابيين" في محافظات كركوك وصلاح الدين وميسان ونينوى.

وذكر بيان لإعلام الشرطة الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من الفوج الثاني اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 (إرهاب) في قرية (سن الذبان) التابعة الى قضاء الحويجة في كركوك ، والذي تبين بعد مقاطعة معلوماته الشخصية مع قاعدة البيانات الاستخبارية للمطلوبين انه عمل في ما يسمى بديوان الجند ولاية كركوك".

وفي ذات السياق، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ، "ألقت قوة من اللواء السابع عشر عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 (إرهاب) ضمن قاطع المسؤولية في سامراء ، حيث تمت عملية إلقاء القبض عن طريق نصب سيطرة مفاجئة والقيام بعمليات التفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص ومطابقة المعلومات الشخصية مع قاعدة البيانات الاستخبارية للمطلوبين، تم تسليمهما إلى جهة الطلب اصولياً".

وفي السياق، أعلنت قيادة عمليات ميسان الإطاحة بمتهم مطلوب وفق المادة (4) في ناحية العزير. وقالت القيادة، "بإشراف ومتابعة من قبل قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي تمكنت قوة عسكرية من الفوج الثالث لمش 97 بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية من الإطاحة بمتهم مطلوب وفق احكام المادة (4) أرهاب وتم تسليمه أصولياً الى جهة الطلب".

بدوره أعلن الحشد الشعبي الاطاحة بأحد عناصر داعش في الموصل.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، من الإطاحة بأحد عناصر فلول “داعش” الإرهابي في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى".

جاء ذلك من خلال الجهد الاستخباري الحثيث والمبذول من قبل مفارز المعاونية للقضاء على العصابات الإرهابية وبعملية استباقية خاطفة، اسفرت عن القاء القبض على احد عناصر فلول “داعش” الإرهابي المدعو ( ع. س. ر) في مركز مدينة الموصل، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ووفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

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