القوات العراقية تطيح بـ"أم حفصة" و3 "إرهابيين"

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، عن القاء القبض على 4 "إرهابيين" بينهم "إرهابية" تدعى "أم حفصة"، بعمليات متفرقة في محافظات بغداد وكركوك ونينوى.

وقال الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية بالفرقة الثامنة في كركوك والفرقة السادسة عشرة وشعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية من القاء القبض على ثلاثة من الارهابيين في كركوك ونينوى وابو غريب".

وأضافت أن "مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وقيادة عمليات الجزيرة تمكنت من ضبط كدس للعتاد والمتفجرات في حديثة والكرمة بالانبار وربيعة غربي نينوى يضم ٣٣ عبوات ناسفة، و٥ قنابر هاون مختلفة و٤ رمانات قاذفة ضد الاشخاص، وقد تم تسليم الارهابيين لجهة الطلب وفق مذكرات القبض الصادرة بحقهم".

وأوضحت أن "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير الكدس ومحتوياته تحت السيطرة".

وتابعت الخلية أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري من قبل استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على الارهابية (ا، ر، ن) المطلوبة وفق المادة ٤/ارهاب وتكنى (ام حفصة الراوي)".

وبينت أن "العملية تمت من خلال رصد تحركاتها في منطقة(الغزالية) ببغداد، حيث اكدت المعلومات الاستخبارية ان الارهابية(ام حفصة الراوي) عملت ضمن عصابات داعش الإرهابية ، وتقوم بتوزيع ما تسمى الكفالات على العوائل المنتمية لعصابات داعش الارهابية ضمن قاطع الكرخ"، مشيرة إلى "تسليمها اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقها".

كما لفتت خلية الإعلام الأمني إلى أن هيئة الحشد الشعبي شرعت من خلال الجهد الهندسي التابع للواء 27 بحملة خدمية لإزالة الساتر الترابي الممتد على طول الطريق الرابط بين قضائي أبو غريب و الگرمة لتفادي الحوادث المرورية.