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القوات العراقية تطيح بـ"أسد أمنية داعش" في نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-07-12T17:23:20+0000
القوات العراقية تطيح بـ"أسد أمنية داعش" في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الاثنين، عن القبض على ما يسمى "اسد الأمنية بداعش"، في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى وبعد ورود معلومات دقيقة وجمع المعلومات ومن خلال المتابعة المستمرة والبحث والتحري، تمكن من القاء القبض على إلارهابي الخطير المكنى ( ابو يوسف اسد الامنية )".

واضافت، أن "الارهابي كان هو المسؤول عن نقل العبوات الناسفة داخل مدينة الموصل، كما استلم مسؤولية ما يسمى لجنة النفط الخاصة ببيت المال خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وجاء باعترافاته عن اثار الاصابة في جسمه وفقا للبيان ،انه "اصيب في معارك تحرير مدينة الموصل القديمة، وتم القبض عليه في منطقة ( حي اليرموك ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

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