القوات العراقية تطيح بتاجري مخدرات بحوزتهما نحو 100 ألف حبة وتعتقل عشرات المتهمين

شفق نيوز/ اعتقلت القوات العراقية، يوم الاحد، عشرات المتهمين في العاصمة بغداد، في وقت اطاحة فيه وكالة الاستخبارات بمتهمين اثنين بحوزتهما نحو 100 ألف حبة.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارتية دقيقة تفيد بوجود عملية ادخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة الى قضاء القائم من سوريا، تم تشكيل فريق عمل من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بعد استحصال الموافقات القضائية والتوجه الى قضاء القائم ونصب كمين محكم".

وتابعت، "حيث تمكنت المفرزة من إلقاء القبض على متهمين أثنين بالجرم المشهود وهما من أكبر تجار المخدرات وبحوزتهما (93) ألف حبة مخدرة أي ما يعادل نحو( 17) كيلو غرام من المواد المخدرة، تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما توقيفهما وفق احكام المواد (32 _ 28) مخدرات.

من جانبها، قالت عمليات بغداد في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد بمواصلة العمل الاستخباري وبشكل مكثف والعمل وفق قاعدة بيانات الجهات المختصة، وبتنسيق عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، قوة من اللواء (42) فرقة المشاة الحادية عشرة تتمكن من اعتقال إرهابيين إثنين مطلوبين وفق المادة ٤/١ إرهاب في جانب الرصافة شرقي بغداد".

واضافت، ان "قواتنا الأمنية في فرقة المشاة الحادية عشرة نفذت عددا من واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع الرصافة، نتج عنها اعتقال (13) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متعاطي مواد مخدرة".

في حين استمرت المفارز المشتركة تنفيذ واجباتها في جانبي الكرخ والرصافة خلال ال(24) ساعة الماضية وتمكنت خلالها من اعتقال (13) متهما بينهم منتحل صفة ومروج للمواد المخدرة، ومصادرة (13) مسدسا وبندقيتين اثنتين و(188) اطلاقة وكمية من الحبوب ومادة الكرستال المخدرة مع ثلاثة أجهزة تعاطي، وفقا للبيان.

وتم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".