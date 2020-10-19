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القوات العراقية تطلق عملية عسكرية واسعة تستهدف داعش جنوبي الموصل

Category: أمـن

Date: 2020-10-19T05:43:59+0000
القوات العراقية تطلق عملية عسكرية واسعة تستهدف داعش جنوبي الموصل

شفق نيوز/ أطلقت قوات عراقية مشتركة، يوم الإثنين، عملية عسكرية، لملاحقة داعش واستهداف مواقعه إلى الجنوب من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

وابلغ مصدر عسكري وكالة شفق نيوز، "مع ساعات الفجر الاولى بدأت المدفعية العراقية بقصف مكثف على جزيرة كنعوص الواقعة جنوب الموصل تمهيداً لاقتحامها، ومع شروق الشمس بدأت القطعات العسكرية بالعبور إلى الجزيرة للبدء بعملية من أجل تطهيرها".

وأضاف، أن من ضمن الخطة العسكرية تنفيذ انزالات جوية أيضا في وسط الجزيرة لمباغتة عناصر التنظيم المتواجدين فيها.

وتابع أن القوات المشتركة ستبدأ أيضا بنصب الجسر العائم لعبور العجلات والدورع الى الجزيرة من أجل استخدامها في الاقتحام والتوغل في عمقها الذي ما يزال صعباً  على القطعات العسكرية وعصياً عليها منذ فترة طويلة. 

في 10 يونيو/حزيران 2014، سيطر "داعش" على الموصل، ثاني أكبر مدينة عراقية مساحًة بعد العاصمة بغداد، إثر انسحاب قوات الجيش والشرطة من المدينة، بعده، سقطت نينوى بالكامل في قبضة التنظيم، ثم أطلقت الحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين أول 2016، عملية عسكرية قادت إلى إعلان تحرير الموصل في 10 يوليو/ تموز من العام التالي.

لكن، ما زال للتنظيم الإرهابي، مواقع في أطراف المحافظة يتخذ منها أوكارا، ومراكز انطلاق عمليات اغتيالات وتفجيرات متفرقة، منها جزيرة كنعوص.



 



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