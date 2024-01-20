القوات العراقية تطلق عمليات "وعد الحق" لملاحقة "داعش" في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، يوم السبت، إطلاق عمليات "وعد الحق" لملاحقة تنظيم "داعش" في محافظة ديالى.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان أوردته خلية الاعلام الامني الى وكالة شفق نيوز، إنها مستمرة في نهجها التعرضي وعملياتها النوعية بارباك حركة خلايا التنظيم الارهابي داعش وقتل عناصره المنهزمة باستخدام قطعات برية وجوية وقطعات النخبة.

وبينت، أن قيادة العمليات المشتركة بدأت عمليات "وعد الحق" في قاطع عمليات ديالى، موضحة أن القوة الجوية باشرت بتوجيه ثلاث ضربات ماحقة ضد اوكار العدو ومضافاته بالاستناد الى المعلومات الاستخبارية الدقيقة وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة، مؤكدة أن العمليات لازالت مستمرة.