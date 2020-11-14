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القوات العراقية تضبط 100 كغم من المخدرات بـ"إنزال جوي" وتطيح بقيادي داعشي

Category: أمـن

Date: 2020-11-14T08:23:17+0000
القوات العراقية تضبط 100 كغم من المخدرات بـ"إنزال جوي" وتطيح بقيادي داعشي

شفق نيوز/ أعلنت خلية  الإعلام  الأمني، يوم السبت، ضبط 100 كغم من المخدرات بإنزال جوي مسنود بتحرك بري في محافظة ميسان، في وقت أشارت فيه وزارة الداخلية إلى اعتقال قيادي في تنظيم داعش بالعاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على  معلومات  استخبارية  وبإشراف  قيادة  العمليات  المشتركة نفذ ابطال فرقة الرد  السريع  بأسناد أبطال طيران الجيش انزالا بالضفادع البشرية  في عمق  الاهوار  الشرقية  لمحافظة ميسان ( هور  أم النعاج ) ورافق الانزال  تحرك قوة  بالزوارق  على  اهداف  يستخدمها المهربين   مِن  تجار  المخدرات".

وأشارت إلى "العثور  على  100كغم مِن  المخدرات كان مخطط ان يتم ادخالها  وتهريبها  عبر  مركز  مدينة العمارة"، لافتا إلى أنه "بعد  تنفيد  الواجب  عادة القوة  الى  قواعدها  بسلام  وتم اتخاذ الاجراءات  القانونية  اصوليا  بالمواد المضبوطة".

من جانبها، أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، يوم السبت، القبض على ما يسمى "آمر مفرزة قاطع شمال بهرز" بعملية استخباراتية في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية ومن خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين المطلوب وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابية والذي عمل امر مفرزة ما يسمى قاطع شمال بهرز في منطقة الدورة ببغداد".

وأوضحت أنه "من خلال التحقيقات الاولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وشغل المنصب أعلاه كما واشترك بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية و المواطنين أثناء سيطرة العصابات الإجرامية على المحافظة قبل عمليات التحرير"، مشيرة إلى "ايداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات للاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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