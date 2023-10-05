القوات العراقية تضبط 10 كغم من المخدرات بحوزة إيرانيين

شفق نيوز/ تمكنت القوات الأمنية العراقية، يوم الخميس، من ضبط 10 كغم من المواد المخدرة بحوزة اثنين من الأجانب بمحافظة واسط المحاذية لإيران.

ووفقا للفيديو الذي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، فإنه تم ضبط 10 كغم من المخدرات 5 كغم منها هي مادة "الكريستال" المخدرة، والباقي "أفيون" مهربة مع المتهمين في منطقة الشهابي من محافظة واسط، وذلك عبر كمين استخباري.

وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن المتهمين يحملان الجنسية الإيرانية.

شفق نيوز/ تمكنت القوات الأمنية العراقية، يوم الخميس، من ضبط 10 كغم من المواد المخدرة بحوزة اثنين من الأجانب بمحافظة واسط المحاذية لإيران.

ووفقا للفيديو الذي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، فإنه تم ضبط 10 كغم من المخدرات 5 كغم منها هي مادة "الكريستال" المخدرة، والباقي "أفيون" مهربة مع المتهمين في منطقة الشهابي من محافظة واسط، وذلك عبر كمين استخباري.

وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن المتهمين يحملان الجنسية الإيرانية.

هذا واعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في بيان اليوم، أنه خلال عملية نوعية في النجف تم ضبط كيلو غرام واحد من مادة الكريستال المخدرة، والقاء القبض على متاجر محلي بالمخدرات .

وفي ذات السياق تم القاء القبض على متاجر بالمخدرات في كركوك بالجرم المشهود متلبس بحيازة (2) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة .