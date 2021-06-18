سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القوات العراقية تضبط صواريخ وقواعد للاطلاق داخل عجلة بعد مطاردتها في نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-06-18T08:13:22+0000
القوات العراقية تضبط صواريخ وقواعد للاطلاق داخل عجلة بعد مطاردتها في نينوى

شفق نيوز/ افادت خلية الإعلام الأمني يوم الجمعة بضبط صواريخ نوع "كراد" وقواعد لإطلاقها داخل عجلة بعد مطاردتها في منطقة ربيعة ضمن الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وقالت الخلية في بيان اليوم، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، القوات الأمنية العاملة ضمن قاطع الفرقة الخامسة عشر في قيادة عمليات غرب نينوى،  ضبطت ٥ صواريخ نوع كراد مع ٥ قواعد للاطلاق داخل عجلة.

ووفقا للبيان فإن عملية الضبط تمت ليل أمس في منطقة العلكانه جنوبي ربيعة، بعد أن حاصرت دوريات الجيش والشرطة العجلة، وقد لاذ الذين كانوا داخل العجلة بالهرب ، حيث تم التعامل معها من قبل مفارز الجهد الهندسي.

related

مفوضية تكشف عن وفاة 240 معتقلاً في نينوى جراء التعذيب

Date: 2019-09-25 17:59:46
مفوضية تكشف عن وفاة 240 معتقلاً في نينوى جراء التعذيب

نينوى.. الاستخبارات تطيح بـ18 عنصراً في داعش

Date: 2021-06-09 11:31:20
نينوى.. الاستخبارات تطيح بـ18 عنصراً في داعش

محافظ نينوى يهاجم تظاهرة أنصار قدو: سلوكيات تؤدي لمنزلقات خطيرة

Date: 2019-08-05 16:36:17
محافظ نينوى يهاجم تظاهرة أنصار قدو: سلوكيات تؤدي لمنزلقات خطيرة

القوات العراقية تعلن مقتل 25 عنصرا لداعش وتدمير معسكر لهم بإنزال جوي

Date: 2020-03-09 12:19:31
القوات العراقية تعلن مقتل 25 عنصرا لداعش وتدمير معسكر لهم بإنزال جوي

الجيش يجبر الحشد على الانسحاب وينتشر على حدود نينوى-أربيل

Date: 2020-10-17 10:25:26
الجيش يجبر الحشد على الانسحاب وينتشر على حدود نينوى-أربيل

بعد مجزرة دموية.. القوات العراقية تلاحق داعش في "الخيلانية"

Date: 2020-10-30 08:37:38
بعد مجزرة دموية.. القوات العراقية تلاحق داعش في "الخيلانية"

انفجار يوقع 5 ضحايا ومصابين من الحشد الشعبي في نينوى

Date: 2021-04-26 10:15:04
انفجار يوقع 5 ضحايا ومصابين من الحشد الشعبي في نينوى

العمليات المشتركة تصدر توضيحا حول قطع القوات الامريكية طريقا في العراق

Date: 2019-09-07 16:25:07
العمليات المشتركة تصدر توضيحا حول قطع القوات الامريكية طريقا في العراق