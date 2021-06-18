القوات العراقية تضبط صواريخ وقواعد للاطلاق داخل عجلة بعد مطاردتها في نينوى

شفق نيوز/ افادت خلية الإعلام الأمني يوم الجمعة بضبط صواريخ نوع "كراد" وقواعد لإطلاقها داخل عجلة بعد مطاردتها في منطقة ربيعة ضمن الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وقالت الخلية في بيان اليوم، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، القوات الأمنية العاملة ضمن قاطع الفرقة الخامسة عشر في قيادة عمليات غرب نينوى، ضبطت ٥ صواريخ نوع كراد مع ٥ قواعد للاطلاق داخل عجلة.

ووفقا للبيان فإن عملية الضبط تمت ليل أمس في منطقة العلكانه جنوبي ربيعة، بعد أن حاصرت دوريات الجيش والشرطة العجلة، وقد لاذ الذين كانوا داخل العجلة بالهرب ، حيث تم التعامل معها من قبل مفارز الجهد الهندسي.