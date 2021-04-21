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القوات العراقية تضبط "أدوية مخدرة" بعد ملاحقتها لمهربين من سوريا

Category: أمـن

Date: 2021-04-21T09:33:37+0000
القوات العراقية تضبط "أدوية مخدرة" بعد ملاحقتها لمهربين من سوريا

شفق نيوز/ أعلن مصدر أمني، يوم الاربعاء، عن ضبط القوات العراقية "أدوية مخدرة" بعد ملاحقة مهربين قدموا من سوريا باتجاه الأراضي العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة من المهربين قاموا بإدخال مواد من سوريا بإتجاه العراق بواسطة التهريب مستغلين المنطقة الحدودية مع إقليم كوردستان"، مضيفا "على الفور تم نصب كمين مُحكم في  المنطقة المذكورة قرب مخفر جلبارات التابع الى ناحية ربيعة".

وتابع أنه "تم رصد حركة اشخاص  وجرى اطلاق النار عليهم ولاذوا بالفرار بإتجاه الأراضي السورية مما أضطرهم الى ترك المواد التي كانت بحوزتهم حيث تم الإستيلاء عليها وتبين بأنها أدوية ومواد مختلفة وهي كالآتي:

1- علبة اقراص ألكتون عدد(908)

2- أمبول كورتفيت عدد(1000)

3- أمبول ترامادول عدد(2500)

وأشار المصدر إلى أن "هذه المادة شديدة التخدير وتستخدم بديل عن المخدرات".

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