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القوات العراقية تصطاد آمر كتيبة "داعش" جنوبي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-10-20T12:18:09+0000
القوات العراقية تصطاد آمر كتيبة "داعش" جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية وخلية الاعلام الامني، يوم الاربعاء، اعتقال آمر كتيبة تنظيم "داعش" جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على المتهم كريم عبد الله مالح، والمطلوب وفق مذكرات توقيف حسب احكام المادة الرابعة من مكافحة الارهاب، وذلك لمبايعته لعصابات داعش".

وأوضحت أن المتهم "يشغل في الوقت الذي القي القبض عليه  ما يسمى امر كتيبة في عصابات داعش الإرهابية ولاية جنوب بغداد ومسؤول عن ثلاث مفارز".

وأشارت إلى "قيامه بعدد من العمليات الإجرامية من بينها - تفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعه للجيش العراقي في جرف النصر، نصب وتفجير عبوة على رتل للجيش العراقي وتفجير عبوات اخرى على ارتال للقوات الأمنية، الاشتراك بتفجير عجلة (نوع لوري) يقودها إرهابي انتحاري اسفل جسر الفاضلية في محافظة بابل والهجوم بواسطه اسلحة مختلفة على افراد الجيش المتواجدين على جسر الفاضلية".

وبين بيان الخلية، أن "اقواله دونت ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصولياً".

من جانبه قال وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي في بيان، ورد إلى شفق نيوز، "نبارك لأبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية جهودهم المتميزة في ملاحقة العناصر الإرهابية".

وأضاف "ها هم اليوم يوجهون صفعة جديدة لداعش، بعد أن تمكنوا من إلقاء القبض على المجرم (كريم عبد الله مالح) والذي كان يعمل بمنصب ما يسمى آمر كتيبة في عصابات داعش الإرهابية ومسؤول عن عدد من العملياتِ الإجرامية".

 

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