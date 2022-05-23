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القوات العراقية تصد هجوماً لداعش قرب الحدود الأردنية

Category: أمـن

Date: 2022-05-23T19:31:48+0000
القوات العراقية تصد هجوماً لداعش قرب الحدود الأردنية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، اشتباك قواتها مع عدد من عناصر داعش، أثناء هجوم شنه الأخير، على القوة قرب الحدود العراقية - الأردنية.

وأبلغ مصدر مسؤول في القيادة، وكالة شفق نيوز، أن "اشتباكاً عن قرب، وقع بين عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، واللواء السادس التابع لقوات حرس الحدود، وذلك أثناء محاولة الإرهابيين مهاجمة النقاط الأمنية هناك".

وأضاف المصدر، أن "الاشتباك وقع بالقرب من منفذ طريبيل الحدودي، الفاصل بين العراق والأردن"، مؤكداً "عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية".

وأوضح أن "فور فض الاشتباك، نفذت قوات حرس الحدود وقوات الجيش العراقي، انتشاراً أمنياً واسعاً، لملاحقة الإرهابيين الذين فروا نحو المناطق الصحراوية القريبة من الحدود".

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